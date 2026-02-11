    Liga MX

    ¿Llega al Clásico? Zendejas causa baja para el duelo vs. Olimpia

    El atacante de las Águilas no fue considerado tras lo ocurrido en el juego vs. Monterrey.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video “Zendejas no está al 100”; en América se encienden las alarmas previo al Clásico

    Alejandro Zendejas volvió a encender las alarmas en el América luego de que causara baja para el compromiso ante Olimpia por la Concacaf Champions Cup.

    El futbolista de las Águilas no fue considerado para el compromiso debido a que no esta al 100 luego de que e l pasado fin de semana abandonará el partido contra Monterrey con molestias.

    Ante esta situación André Jardine decidió no arriesgarlo pensando en el Clásico Nacional ante Chivas, ya que se ha convertido en el jugador más importante del equipo.

    “Ayer en el entrenamiento no se sentía seguro para hacer movimientos más potentes y no está al 100. Soy un entrenador que me gusta tener la certeza que todos estén siempre al 100 por ciento y hoy vamos con aquellos que están bien físicamente”, aseguró André Jardine previo al juego contra Olimpia.

    Alejando Zendejas reapareció este 2026 con el América en la ida contra el Olimpia donde disputó la segunda parte, y frente a los Rayados arrancó como titular y fue el autor del gol que le dio el triunfo a las Águilas, pero al minuto 75 abandonó el encuentro luego de quedarse tendido en el césped.

    Video ¡Está de regreso! Alejandro Zendejas anota un golazo en su cumpleaños al Monterrey
