Última hora: Canales operado en Rayados por esta razón

Mal y de malas para el club Rayados, apenas ayer el Monterrey fue goleado 2-6 por los Diablos Rojos y este día el futbolista Sergio Canales es sometido a operación, tras complicarse una sesión de acupuntura, en la que una de las agujas terminó en el muslo posterior derecho, la cual requirió cirugía menor.

La operación fue realizada sin contratiempos en un hospital de la ciudad, pero no jugará ante Santos Laguna este sábado.

El regreso de Canales a la actividad estará sujeto a su evolución clínica.