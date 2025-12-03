Video ¡Guido Pizarro no se guarda nada y le deja 'recadito' al Cruz Azul!

A pesar del empate a un gol, Tigres se lleva ‘ventaja’ sobre Cruz Azul al Volcán, ya que la Máquina necesita del triunfo para avanzar a la Final de la Liga MX. Los Universitarios tomaron la ventaja en Ciudad Universitaria con gol de Ángel Correa y la Máquina lo empató desde los 11 pasos con el tanto del ‘Toro’ Fernández.

Al finalizar el encuentro, el técnico de Tigres Guido Pizarro destacó que el encuentro fue muy parejo y el triunfo se pudo inclinar a cualquier equipo. “Tuvimos situaciones de gol y considero que pudimos haber llevado algo más”, agregó el estratega.

PUBLICIDAD

Al hablar del partido de vuelta, Pizarro fue claro al destacar que, con el apoyo de su gente, pero se deberán hacer mejor las cosas. “Voy confiado de lo que pueda hacer mi equipo, pero entiendo que tenemos que hacer un gran trabajo para poder superarlos”.