Pumas fue eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX en su primer partido del Play-in, Pachuca los derrotó por marcador de 3-1 y así concluyeron su participación en el torneo.

Pero en la UNAM ya trabajan en una renovación de cara al Clausura 2026 y este día anunció dos bajas importantes en la parte de la directiva.

Miguel Mejía Barón dejó el cargo de vicepresidente deportivo, cargo que ocupó desde el 2021, del mismo modo, Eduardo Saracho también dejó de ser el director de estrategia deportiva, lugar que ocupó desde julio del 2023.

El Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, les agradeció a ambos directivos su dedicación y profesionalismo en el tiempo que estuvieron al frente del club y les deseó éxito en sus futuros proyectos.

Con esto, Club Universidad inicia con la restructuración para enfrentar el siguiente torneo de la Liga MX, del que por el momento no se conoce la intención de alguna salida de jugador o cuerpo técnico.

Lo único que se sabe es habría una posibilidad de que José Juan Macías tenga una extensión de contrato con la UNAM, luego de la lesión que lo obligó a dejar el torneo antes de terminar.