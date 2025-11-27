    Futbol

    El plan de Cruz Azul para 2026 tras lesión de Kevin Mier en la portería

    Cruz Azul no piensa en Carlos Acevedo como refuerzo para Clausura 2026 esta sería la opción de la Máquina, bajo los tres palos.

    Baudelio García Espinosa.
    El tapado en Cruz Azul en la portería, ¿negociación con Carlos Acevedo?

    La lesión del guardameta colombiano Kevin Mier vino a modificar los planes de Cruz Azul no solo para la Liguilla, sino también para el próximo torneo del futbol mexicano, debido al tiempo de recuperación que tendrá que cumplir su arquero.

    Durante el programa Insider el reportero de TUDN Adrián Esparza fue claro al señalar que Carlos Acevedo no entra en los planes del cuadro cementero.

    “Al momento no se ha hablado con él, no existe ningún interés de Cruz Azul por el guardameta. Lo que sí puede haber novedades para el 2026, Andrés Gudiño es el titular y lo que tiene planeado en el arco es debutar a Emmanuel Ochoa”, declaró la ‘Joya’.

    Gudiño estará de titular en el Clausura 206 y Ochoa, quien procede de la Sub-20, será el suplente.

    “Por su físico el arquero no parece que viene de esta categoría, juega muy bien con los pies, es una calca de Kevin Mier. Si la directiva quería encontrar una copia del colombiano, lo tienen en Ochoa y no ocupa plaza de no formado en México”, agregó Esparza.

    El guardameta tendrá participación en el próximo certamen y por su edad le dará minutos de menor a la institución cementera.

    Resumen | Los Xolos salieron más 'bravos' que Tigres y los ponen contra las cuerdas

    ¡Toño Rodríguez le niega el gol de la honra a Tigres!

    ¡Gilberto Mora firma el tercero de Xolos! Tigres sin garras y contra la pared

    ¡Sólido remate de cabeza de El Ghezouani para el 2-0 de Tijuana!

    ¡Le anulan gol a Tigres! Ángel Correa está en posición adelantada

