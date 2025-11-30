    Liga MX

    ¡La ‘Hormiga’ González se pierde partido de vuelta ante Cruz Azul!

    Molestias musculares provocan que el delantero mexicano no salte a la cancha de Ciudad Universitaria, baja sensible para Chivas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡De último minuto! ‘Hormiga’ González es baja ante Cruz Azul

    Antes de que se dé el silbatazo inicial, Guadalajara sufre duro golpe con la baja de su delantero Armando ‘Hormiga’ González, quien hizo los calentamientos previos al partido ante Cruz Azul, pero no logró superar las molestias musculares que lo aquejan, por lo que no fue considerado para el partido de vuelta.

    En el compromiso de ida sorprendió la salida del campeón de goleo del Apertura 2025 en el complemento, por lo que el técnico Gabriel Milito explicó que se debió al tema de la condición física del jugador y lo iba a probar en lo que restaba de la semana, previo al juego de este día.

    Este domingo el jugador era contemplado para el arranque del partido, pero en el calentamiento se resintió e incluso ni a la banca fue considerado. Cade Cowell fue el jugador que ocupó el lugar de la ‘Hormiga’, el propio Cowell abrió el marcador en Ciudad Universitaria al minuto 8 de acción.

