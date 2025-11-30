Antes de que se dé el silbatazo inicial, Guadalajara sufre duro golpe con la baja de su delantero Armando ‘Hormiga’ González, quien hizo los calentamientos previos al partido ante Cruz Azul, pero no logró superar las molestias musculares que lo aquejan, por lo que no fue considerado para el partido de vuelta.

En el compromiso de ida sorprendió la salida del campeón de goleo del Apertura 2025 en el complemento, por lo que el técnico Gabriel Milito explicó que se debió al tema de la condición física del jugador y lo iba a probar en lo que restaba de la semana, previo al juego de este día.

