Cruz Azul Se registran nuevas bajas en Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX

Video ¡Atención! Cruz Azul se debilita más en el eje del ataque

Con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026, en Cruz Azul siguen los movimientos, ya sea para reforzarse o para hacer espacios para nuevos jugadores, lo que termina en algunas bajas de jugadores que no entran en planes.

Además de esta importante baja del Cruz Azul, a decir del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, se registraron dos más, ambos de la zona del ataque, Fernando Sámano y Bryan Casas, quienes buscaron nuevos horizontes en su carrera deportiva.

En el caso de Fernando Sámano, Martín Anselmi en su momento llegó a pensar en él como titular, pero en esa misma semana se rompió el ligamento cruzado, por lo que quedó fuera de planes, una vez recuperado, ahora militará en la Liga de Expansión con el Tepatitlán.

En el caso de Bryan Casas, Cruz Azul no hizo válida la opción de compra del elemento de la Sub-21, por lo que el delantero regresará al Necaxa y dejará vacante su puesto en la categoría.