Toluca Antonio Mohamed responde sobre su posible salida del Toluca hacia Boca Juniors El técnico del Toluca responde ante la insistencia de la prensa de una posible salida rumbo al futbol argentino.

Video Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca



Luego de la apretada victoria de Toluca 1-0 sobre Tijuana, Antonio Mohamed se mostró contento con el resultado y el desempeño de su equipo, a pesar de que aceptó que hace falta contundencia en la delantera.

" No hemos tenido contundencia como en otros torneos, pero lo importante es que seguimos jugando igual, el equipo se sigue comportando igual, mantiene las formas, la intensidad, la forma de jugar así que estamos todos muy tranquilos y contentos con el resultado".

Precisamente al hablar de la falta de gol que han tenido los Diablos Rojos en los últimos partidos, el Turco advirtió que es algo que debe trabajarse a fondo.

"Tenemos que finiquitar los partidos, nos pasó con Puebla, con Cruz Azul y hoy mismo, pero nos alcanzó para ganar, así que es un tema que es cuestión de partidos, no de no generar, porque si fuese de no generar sí estaría preocupado, así que estamos ocupados en que volvamos a ser contundentes".

Finalmente, al hablar de los rumores que han sonado respecto a su salida del Toluca para llegar a la liga argentina con el Boca Juniors, Antonio Mohamed fue contundente de los motivos que tendría para salir de la institución.