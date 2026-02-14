    Toluca

    Antonio Mohamed responde sobre su posible salida del Toluca hacia Boca Juniors

    El técnico del Toluca responde ante la insistencia de la prensa de una posible salida rumbo al futbol argentino.

    Por:Erick Morales Baca
    Luego de la apretada victoria de Toluca 1-0 sobre Tijuana, Antonio Mohamed se mostró contento con el resultado y el desempeño de su equipo, a pesar de que aceptó que hace falta contundencia en la delantera.

    " No hemos tenido contundencia como en otros torneos, pero lo importante es que seguimos jugando igual, el equipo se sigue comportando igual, mantiene las formas, la intensidad, la forma de jugar así que estamos todos muy tranquilos y contentos con el resultado".

    Precisamente al hablar de la falta de gol que han tenido los Diablos Rojos en los últimos partidos, el Turco advirtió que es algo que debe trabajarse a fondo.

    "Tenemos que finiquitar los partidos, nos pasó con Puebla, con Cruz Azul y hoy mismo, pero nos alcanzó para ganar, así que es un tema que es cuestión de partidos, no de no generar, porque si fuese de no generar sí estaría preocupado, así que estamos ocupados en que volvamos a ser contundentes".

    Finalmente, al hablar de los rumores que han sonado respecto a su salida del Toluca para llegar a la liga argentina con el Boca Juniors, Antonio Mohamed fue contundente de los motivos que tendría para salir de la institución.

    "Con respecto a esto y no voy a hablar más, yo estoy muy contento en Toluca, tengo un contrato hasta 2027, con una posible salida en junio y de ser así sería solamente para descansar, no dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto, así que no queda más que hablar y en este caso pude haber guardado silencio, pero prefiero ser prisionero de mis palabras".

