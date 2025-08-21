Video Se gradúan de preparatoria 26 futbolistas de fuerzas básicas de Santos

Un grupo de 26 jugadores y jugadoras de fuerzas básicas de Santos Laguna se graduaron como parte de la cuarta generación del Colegio Orlegui, que según explica el propio club es un "proyecto especializado en un modelo de formación para deportistas de alto rendimiento, cuyo objetivo es la formación integral de los jóvenes".

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos, encabezó la ceremonia de graduación en la que Alex de la Rosa, comentarista de TUDN, fue el padrino de generación.

Con estos 26 jóvenes, ya son 201 alumnos deportistas, entre las academias de Torreón y Guadalajara, que se gradúan de la educación media superior por parte del Colegio Orlegui el cual se incorporó a la Secretaria de Educación Pública en el ciclo escolar 2021-2022.

El Colegio Orlegui, según explica Santos en su comunicado, trabaja en tres niveles con los chicos.

"El primero es para alumnos de secundaria, trabajando vinculados a sus escuelas de origen. El segundo es el programa de formación diseñado específicamente para los alumnos de nivel preparatoria, en modalidad virtual".

"El tercero, denominado Programa 20, consiste en desarrollar un plan especial para alumnos que egresan de preparatoria y previo a su ingreso a la universidad; se les prepara en conocimientos que abonan a su perfil (idioma inglés, finanzas, derecho, psicología, comunicación y orientación vocacional)", se lee en el texto.

Los nombre de los futbolistas del club de la Laguna son: Sergio Yahir Alcántar Esparza, Luis César Alvarado González, Gianluca Adrián Benítez Pech, Marco Santiago Camarillo Martínez, Estefanía Cisneros Aguiar, Erick Isaí Crispín García, Ángel Agustín de la Rosa Ramírez, María Nicol de León Pérez Caro, Didier Alonso Díaz Flores, Katheryn Nahomy Flores Ávila, Yocsan Osmar Hernández Romero, Ángel Israel Ibarra Muñoz, Bautista Ezequiel Jiménez Sánchez.

Ximena Analy Lomelí Hernández, Brandon Lucio Arellano, Jesús Salvador Macías Pichardo, José Luis Méndez Vázquez, Giovani Michel Monsiváis Ramos, José Román Pinto Gutiérrez, Kimberly Dayana Ramírez Ontiveros, Héctor Santiago Rodríguez Aguilar, Diego Valenzuela Choza, Emiliano Saavedra Villarreal, Aylin Salais Rangel, Addiel Alejandro Salas Ramírez y José Luis Sotelo Luján.

Finalmente se hace una mención especial para Katheryn Nahomy Flores, que con 9.8 fue el mejor promedio de la generación.