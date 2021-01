Santiago Ormeño contó por qué no pudo jugar con el Guadalajara

"Llegué a una especie de prueba, hice pretemporada y Tomás Boy me tenía bastante en cuenta, me llegó a meter de arranque, de repente un día habló conmigo y dijo que veía difícil que me pudiera quedar, que iba a llegar Oribe Peralta y no me iba a poder quedar, agarré mis cosas y me fui a mi casa, fui con el profe Juan Reynoso a Perú y luego con él me vine para acá”, dijo en charla con el programa 'Linea de 4' de TUDN.