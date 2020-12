Santiago Cáseres lamentó no lograr los objetivos con América

Santiago Cáseres tuvo que salir del América luego de dos temporadas y se despidió con un mensaje en el que lamentó no haber conquistado las metas que se trazó el equipo azulcrema en la Liga MX, aunque hizo hincapié en que él siempre dio el cien por ciento dentro y fuera de la cancha, no obstante, a pesar de que no será más parte del equipo, auguró que el próximo torneo podrán saldar la deuda que queda pendiente con la afición.