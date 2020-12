Miguel Herrera: "No comparto esta decisión, pero estoy agradecido"

Para Miguel Herrera, la decisión de cesarlo por temas deportivos no es algo que él comparta, pues considera que su gestión com estratega del América, a nivel deportivo, no tuvo mayores problemas. Incluso, para el estratega, las 'actitudes antideportivas que se señalaron en el comunicado fueron tomadas en otro sentido.

En charla con TUDN, el ahora extécnico de las Águilas consideró que pese a sus logros, el futbol, en ocasiones, no es lo más justo.

"No me gustó, porque no pueden poner lo deportivo. Sí, lo otro lo usaron de pretexto en la parte que dicen que me equivoco, que tampoco la comparte mucho porque, al final de cuentas lo deportivo no tiene nada que ver. El equipo hizo 32 puntos en un torneo tan difícil, con todas circunstancias que nos rodearon, estuvimos dos goles debajo de Pumas para quedar en segundo lugar.

"La parte deportiva no la comparto, en los logros deportivos del club por supuesto que es ganar títulos, pero habrá liguillas donde no se te den las cosas y no tendrás el título. Habrá liguillas que hagas muy bien las cosas como contra Monterrey, que hubo un solo equipo en la cancha, le pasamos por encima a Monterrey y no fuimos campeones, vinieron los penales, fallamos y no fuimos campeones", señaló.

Sin embargo, Miguel Herrera consideró que "esa es la esencia de un técnico que vive con pasión en su equipo y que no hizo un desmán o hizo un zafarrancho; eso lo organizaron ellos".

"Tampoco es que el futbol sea tan justo, así son las circunstancias. Las cosas deportivas no están en ese contexto. Yo pedí que me dejaran analizar y no. Si esto hubiera pasado, hubiera hecho un broncononón, pues sí, estoy loco, pero yo recibí una agresión, me di la vuelta, me estiró la mano para hacerme para atrás, pero luego me di la vuelta, me estiró la mano para hacerme para atrás, porque sí le reclamé y me fui al vestidor", recordó Herrera en torno a la bronca que se sucitó con el auxiliar del LAFC.

Después, si ellos toman esa circunstancia, pues es decisión que toma una persona y no voy a cambiarle su forma de pensar, simplemente no la comparto", añadió.

MUESTRAS DE CARIÑO, INFALTABLES PARA HERRERA

Salir del América le mostró a Herrera la parte de agradecimiento no solo de sus jugadores, si no también de directivos y demás personal del club. Para él, salir de las Águilas lo deja con una deuda, pero, a la vez, se siente satisfecho por lo conseguido.

"Me entregué al 100%, puedo tener mis fallas, errores, mi forma de ser, pero siempre estuvo el 100% mío, siempre tratando que el América hiciera bien las cosas. Yo no tengo más que palabras de agradecimientos, para las directivas, la gente del club

También al gran afición; sin sus reclamos, molestias, enojos, alegrías, disfrutar el tenerlos contentos siempre me tuvieron alertas. Con eso me voy, con ese agradecimiento a cada una de las personas del Club América", finalizó.