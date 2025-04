"Es como el dicho de Concacaf, lo que está mal está mal, no hay que darle tantas vueltas, no lo digo nada más por un grupo. Lo digo por todos, la multipropiedad no está bien y se tiene que erradicar del futbol mexicano. Y para los que dicen que el Grupo City tiene multipropiedad, no es cierto. Grupo City tiene un fondo de inversión con varios equipos de diferentes ligas, igual que Red Bull y varios más", expresó.