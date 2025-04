Santi Gimenez , jugador del AC Milan y la Selección Mexicana , ve que el América vs. Cruz Azul es el mejor duelo que la Liga MX puede ofrecer actualmente.

En entrevista con Hugo Ramírez, reportero de TUDN , Santi Gimenez no dudó en señalar al Clásico Joven como un duelo cumbre en el futbol mexicano, sobre todo por el momento que viven ambos equipos.

"Lo sigo mucho (al Cruz Azul), serán partidos lindos, espero que La Máquina avance, pero lo he dicho y lo pienso, en los últimos años, el América vs. Cruz Azul es el mejor partido de la Liga MX, ya se han enfrentado en varias Finales, Clásicos con muchos goles, antes del partido no te podría dictar quién va a ganar.