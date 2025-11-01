Video Resumen | Juárez se mete de lleno al Play-In del Apertura 2025

Atlético San Luis recibió a FC Juárez en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, este duelo era de alto calibre por un lugar en el Play-In.

En la primera mitad no se hicieron daño, ambas escuadras intentaron por todos los medios abrir el marcador, pero sus intentos fueron en vano, y vaya que, si hubo acciones de gran peligro, además de jugadas polémicas.

Por un lado, Guilherme Castilho estrelló un disparo al poste derecho del arco defendido por Andrés Sánchez, y por el otro un par de jugadas sobre Joao Pedro que pudieron considerase como faltas en el área, pero no valió así para el VAR.

Para la segunda mitad las cosas mejoraron en cuanto a efectividad, el cuadro potosino abrió el marcador en una gran jugada a velocidad en la que el centro terminó en la cabeza de Sebastián Pérez Bouquet que no hizo ningún esfuerzo.

Minutos más tarde, Bravos por conducto de Rodolfo Pizarro llegó al área y mandó el busca pies, para mala fortuna de Rodrigo Dourado desvió el balón al fondo de su arco al tratar de despejar, el mismo Rodrigo se iría expulsado más tarde.

En el tiempo agregado llegó el último clavo en el ataúd del Atlético San Luis, un balón al área encontró solo a Oscar Estupiñan, el colombiano remató solo y mandó el esférico al fondo de las redes.

De esta forma, San Luis se quedó con 16 puntos en el lugar 11 de la clasificación, mientras que FC Juárez llegó a 23 unidades, ocupando, momentáneamente, en séptimo lugar donde tiene una pelea directa con Chivas y Pachuca por entrar a la Liguilla de forma directa.