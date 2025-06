LA DESPEDIDA DE SALOMÓN RONDÓN

"Nunca es fácil despedirse. Y por eso no pienso decirles adiós. No, no voy a cerrar esta puerta, amigos. Siempre estará abierta porque me recibieron así, con los brazos abiertos. Me hicieron sentir uno más entre ustedes, me acogieron en su lindo país y en su preciosa ciudad. El día que Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Armando Martínez y su directiva me llamaron, cambiaron algo en mi interior.