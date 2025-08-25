    América

    Saint-Maximin humilla a fan de Cruz Azul para defender al América

    Épica respuesta del francés al aficionado cementero que acusó a las Águilas de ser ayudados por el 'Gato' Ortiz.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Saint-Maximin defiende al América y ¡humilla a aficionado de Cruz Azul!

    Allan Saint-Maximin tuvo una noche de ensueño al debutar con gol en la Liga MX para darle la victoria al América sobre Atlas por 2-4 en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

    Al término del partido, el francés le agradeció a la afición azulcrema por el recibimiento “como rey” que ha tenido y de paso le respondió a un fan de Cruz Azul que acusó al América de ser ayudado por el árbitro Marco ‘Gato’ Ortiz.

    “Ven como Aguilai y el Gato les ayudan descaradamente, por eso nunca serán tomados en cuenta como un equipo serio, son unas ratas de mierda que juegan con sus propias reglas. Agradecido de no ser de esa cagada de equipo, dan mucho asco”, mencionó el aficionado de La Máquina en un post del América en X.

    Por lo que Saint-Maximin, que ha demostrado estar muy activo en redes sociales, no dudó en responderle de forma épica: “La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”.

    La respuesta del francés hizo enloquecer a la afición azulcrema, incluso hubo quienes lo compararon con uno de sus máximos referentes: el legendario Cuauhtémoc Blanco.

    El romance entre Allan Saint-Maximin y el América ha comenzado con el pie derecho y la afición se ilusiona con tener un futbolista de época en su equipo.

    Saint-Maximin tendrá la oportunidad de volver a mostrar su talento cuando las Águilas reciban a Pachuca en la Jornada 7 el próximo sábado 30 de agosto.

