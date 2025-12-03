    Liga MX

    Monterrey se burla de forma épica del América previo al juego vs. Toluca

    Durante la previa del juego frente a Toluca, el estadio recordó el triunfo de Rayados sobre las Águilas.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video El BBVA se burla del América: esto pusieron en las pantallas del estadio

    Monterrey aprovechó la previa del partido frente a Toluca por las Semifinales del Apertura 2025 para burlarse del América, a quien eliminaron en el estadio Ciudad de los Deportes.

    A minutos de arranque del partido ante los Diablos Rojos el sonido local del estadio BBVA puso la canción “Mi mayor anhelo”, “himno americanista”, y proyectó en las pantallas el agónico gol de Germán Berterame que le dio el pase a Rayados para recordar el pase a las Semifinales.

    Por su parte, la afición regiomontana entonó con fervor la famosa melodía para burlarse de los Azulcremas mientras revivían la anotación.

    Cabe recordar que previo al gol de Berterame ante América, el sonido del estadio Ciudad de los Deportes puso en todo momento la canción de la banda MS para poner nerviosos a los Rayados, algo que no funcionó.

    Tras la final que perdieron ante Toluca, e l América ha recibido decenas de burlas por parte de otros equipos de la Liga MX que han utilizado esa melodía para mofarse de las Águilas luego de que los adoptarán como su "segundo himno" luego del tricampeonato.

