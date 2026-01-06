    Liga MX

    Rodrigo Dourado se emociona al jugar con este crack en el América

    El refuerzo de las Águilas habló de la calidad de jugadores que hay en Coapa para el Clausura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Dourado se emociona al saber que jugará con este crack en América

    Rodrigo Dourado dejó al Atlético de San Luis para ser nuevo jugador del América de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez para TUDN, el brasileño reveló que se siente emocionado por jugar con el español Álvaro Fidalgo en el medio campo del cuadro de André Jardine.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón
    2 mins

    Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón

    Liga MX
    Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria
    1 mins

    Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria

    Liga MX
    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey
    2 mins

    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey

    Liga MX
    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres
    1 mins

    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres

    Liga MX
    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026

    Liga MX
    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026
    1 mins

    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!
    1 mins

    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!

    Liga MX
    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca
    1 mins

    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca

    Liga MX
    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?
    1:56

    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?

    Liga MX

    "Para mí, en México Fidalgo es un jugador impresionante, cuando jugué en All Star, tuve cuatro o cinco días entrenando juntos siempre fue un crack, será un placer jugar a su lado, pero con Jonathan también es un crack mundial tiene una gran historia, pero con otros jugadores como Chiquito, Guti, los extremos, Max, Brian, son grandes jugadores y es más fácil jugar”.

    Además, señaló que tuvo un pequeño lapso de ansiedad mientras se daba su llegada, esto porque ya quería firmar y ser parte del conjunto de Coapa porque se siente preparado para el reto.

    “Estaba muy ansioso para firmar el contrato, de vestir la playera de Club América, esta era las más grande ansiedad que tenía y después es disfrutar, me gusta estar en la cancha, me gusta jugar con grandes jugadores, sé de la presión que hay, pero como te decía antes, estoy preparado”.

    Rodrigo Dourado y América enfrentarán al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Video Las sorpresas en el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX
    Relacionados:
    Liga MXAméricaRodrigo Dourado

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX