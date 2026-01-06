Liga MX Rodrigo Dourado se emociona al jugar con este crack en el América El refuerzo de las Águilas habló de la calidad de jugadores que hay en Coapa para el Clausura 2026.

Rodrigo Dourado dejó al Atlético de San Luis para ser nuevo jugador del América de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez para TUDN, el brasileño reveló que se siente emocionado por jugar con el español Álvaro Fidalgo en el medio campo del cuadro de André Jardine.

"Para mí, en México Fidalgo es un jugador impresionante, cuando jugué en All Star, tuve cuatro o cinco días entrenando juntos siempre fue un crack, será un placer jugar a su lado, pero con Jonathan también es un crack mundial tiene una gran historia, pero con otros jugadores como Chiquito, Guti, los extremos, Max, Brian, son grandes jugadores y es más fácil jugar”.

Además, señaló que tuvo un pequeño lapso de ansiedad mientras se daba su llegada, esto porque ya quería firmar y ser parte del conjunto de Coapa porque se siente preparado para el reto.

“Estaba muy ansioso para firmar el contrato, de vestir la playera de Club América, esta era las más grande ansiedad que tenía y después es disfrutar, me gusta estar en la cancha, me gusta jugar con grandes jugadores, sé de la presión que hay, pero como te decía antes, estoy preparado”.