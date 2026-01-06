    Liga MX

    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!

    El club de la UANL sumó su quinta baja con la salida del mediocampista con experiencia en Europa.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Alarmante: ¡Sensible lesión en Chivas a una semana del Clausura 2026!

    Tigres anunció una nueva baja a unos días de debutar en el Torneo Clausura 2026 donde buscará su revancha tras perder la Final del Apertura 2025 en penales ante Toluca.

    El equipo de la UANL dio a conocer la salida de Eugenio Pizzuto, mediocampista mexicano de 23 años con experiencia europea en el Lille de Francia y Braga de Portugal.

    Pizzuto fichó con Tigres en el verano del 2023 y en dos años y medio solo disputó cuatro partidos: dos de Liga MX, uno de Campeón de Campeones y otro de Leagues Cup.

    Mientras que en las fuerzas básicas del conjunto regio, el canterano del Pachuca registró un total de 51 partidos con saldo de nueve goles.

    La salida de Pizzuto causó sorpresa entre la afición felina, pues varios fans ya no se acordaban de él, mientras que otros mencionaron que Tigres ya no tendrá modelo para presentar sus nuevas playeras.

    Eugenio Pizzuto será refuerzo del Atlante en su última temporada en la Liga de Expansión MX antes de su regreso a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC.

    El paso de Pizzuto en Tigres fue decepcionante, pues se esperaba mucho de él tras su experiencia europea, pero sobre todo, tras haber ganado el Balón de Bronce en el Mundial Sub-17 de 2019.

    Es la quinta baja de Tigres para el Clausura 2026 tras Javier Aquino, Sebastián Córdova (Toluca), Eduardo Tercero (León) y Bernardo Parra (Querétaro).

    Los felinos de Guido Pizarro debutarán en el torneo el próximo domingo 11 de enero ante el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

    Video Gignac recibe regalazo de Día de Reyes de manos de un niño
    Liga MXTigresEugenio Pizzuto

