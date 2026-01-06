    Liga MX

    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026

    El veterano mediocampista brasileño lució la casaca de las Águilas en Coapa en su preparación hacia el inicio de la Liga MX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video La magia de Dourado en el primer entrenamiento con el América

    El veterano mediocampista brasileño Rodrigo Dourado realizó su primera sesión de entrenamiento como refuerzo de las Águilas del América en su preparación hacia el inicio de la Liga MX Clausura 2026.

    El futbolista realizó varios ejercicios grupales con pelota en las canchas de Coapa rumbo al comienzo del nuevo semestre en el que arrancarán como visitantes en la frontera cuando se midan a Xolos de Tijuana.

    Rodrigo Dourado estuvo bajo el mando de André Jardine y su auxiliar Paulo Victor en su etapa con Atlético de San Luis, de donde proviene el brasileño de 31 años de edad tras su llegada a la Liga MX en 2023 y tras varios años en el Inter de Porto Alegre.

    Fueron 15 partidos los que disputó Rodrigo Dourado en el torneo pasado en los que ganó cuatro amarillas y una expulsión, ésta en el juego ante FC Juárez en la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025.

    Dourado lució en su casaca el número 17 con el que participará en este semestre con América que como local debutará en la Jornada Doble, Fecha 2 del Clausura 2026, nada más y nada menos que frente al Atlético de San Luis.

