    Liga MX

    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres

    El futbolista mexicano tendrá una segunda etapa en las Águilas en el Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Fernando Tapia volverá al Club América.
    Imagen MEXSPORT

    América suma segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 después del fichaje del brasileño Rodrigo Dourado que llegó procedente del Atlético de San Luis.

    Julio Ibáñez reporta para TUDN que las Águilas de André Jardine contarán con Fernando Tapia, portero mexicano de 24 años, que regresa a Coapa tras su préstamo con Tigres.

    En un año y medio en el club felino, Fernando Tapia apenas disputó cuatro partidos con el primer equipo, mientras que en las categorías inferiores jugó nueve encuentros.

    Tapia se formó en las fuerzas básicas del América, pero fue hasta el 2023 que debutó en Primera División cuando estaba cedido en Querétaro. El arquero mexicano también tiene experiencia en la Liga de Expansión MX con Venados.

    Es el segundo portero que llega a Coapa de cara al Clausura 2026 tras Max Serrano que firmó con las Águilas procedente de la Sub-21 del Toluca.

    América refuerza su portería para prepararse para la baja de Luis Malagón en caso de que califique a la Liguilla del Clausura 2026 que, por caso extraordinario, se jugará sin seleccionados mexicanos por el Mundial 2026.

    Tapia competirá con Rodolfo Cota por ser el suplente de Malagón cuando este concentre con la Selección Mexicana una vez que termine la fase regular del torneo.

    Video ¡Bombazo! América se refuerza con campeón brasileño y así lo anuncia
    Relacionados:
    Liga MXAméricaTigresFernando Tapia

