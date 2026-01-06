    Liga MX

    Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón

    Con la salida de Nacho Rivero solo hay un futbolista dentro del equipo que levantó el título en el 2021.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video El único ‘sobreviviente’ del Cruz Azul campeón

    Fue en el 2021 cuando Cruz Azul rompió la maldición y por fin pudo salir campeón del futbol mexicano, y después de casi cinco años de aquel título ya solo queda en la Máquina un jugador que se llenó de gloria en el estadio Azteca frente a Santos Laguna.

    Con la salida de Nacho Rivero del cuadro celeste para regresar a Xolos de Tijuana, Andrés Gudiño se queda como el único sobreviviente del equipo que logró la novena estrella del Cruz Azul.

    PUBLICIDAD

    En aquel Guardianes 2021 e l arquero mexicano fue suplente de Jesús Corona, pero ahora en el Clausura 2026 Liga MX será el titular de la Máquina tras la lesión de Kevin Mier.

    ¿QUÉ PASÓ CON LOS CAMPEONES DE CRUZ AZUL?

    Más sobre Liga MX

    Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria
    1 mins

    Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria

    Liga MX
    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey
    2 mins

    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey

    Liga MX
    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres
    1 mins

    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres

    Liga MX
    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026

    Liga MX
    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026
    1 mins

    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!
    1 mins

    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!

    Liga MX
    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca
    1 mins

    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca

    Liga MX
    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?
    1:56

    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?

    Liga MX
    Gignac recibe el cariño y el regalo de un pequeño fan al salir del entrenamiento
    1 mins

    Gignac recibe el cariño y el regalo de un pequeño fan al salir del entrenamiento

    Liga MX

    Entre los futbolistas que rompieron la maldición de Cruz Azul destacan Jesús Corona, Pablo Aguilar, ‘Cata’ Domínguez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez y Santiago Gimenez.

    - Jesús Corona salió de Cruz Azul en el 2023 para jugar con Xolos donde se retiró.

    - Pablo Aguilar dejó a la Máquina en el 2022 y regresó al futbol paraguayo.

    - ‘Cata’ Domínguez se marchó en el 2023 al Atlético de San Luis.

    - Luis Romo dejó a Cruz Azul en el 2022 para jugar con Rayados, pero en el 2024 regresó a la Máquina y en el 2025 salió del equipo para vestir la playera de Chivas.

    - ‘Piojo’ Alvarado se fue de Cruz Azul tras ser campeón para unirse al Guadalajara.

    - Orbelín Pineda dejó a los Celestes para probar suerte en Europa con el Celta de Vigo.

    - ‘Cabecita’ Rodríguez se marchó al futbol de Arabia Saudita, pero meses después regresó a México para jugar con América donde fue campeón y luego marcharse a la MLS.

    - Santi Gimenez dejó a Cruz Azul en el 2022 para cumplir su sueño de jugar en Europa, primero con Feyenoord y actualmente con Milán.

    Otros jugadores que salieron de máquina torneos después fueron Yoshimar Yotún, Guillermo Fernández y Rafael Baca.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulIgnacio RiveroAndrés Gudiño

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX