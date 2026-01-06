Liga MX Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón Con la salida de Nacho Rivero solo hay un futbolista dentro del equipo que levantó el título en el 2021.

Video El único ‘sobreviviente’ del Cruz Azul campeón

Fue en el 2021 cuando Cruz Azul rompió la maldición y por fin pudo salir campeón del futbol mexicano, y después de casi cinco años de aquel título ya solo queda en la Máquina un jugador que se llenó de gloria en el estadio Azteca frente a Santos Laguna.

Con la salida de Nacho Rivero del cuadro celeste para regresar a Xolos de Tijuana, Andrés Gudiño se queda como el único sobreviviente del equipo que logró la novena estrella del Cruz Azul.

En aquel Guardianes 2021 e l arquero mexicano fue suplente de Jesús Corona, pero ahora en el Clausura 2026 Liga MX será el titular de la Máquina tras la lesión de Kevin Mier.

¿QUÉ PASÓ CON LOS CAMPEONES DE CRUZ AZUL?

Entre los futbolistas que rompieron la maldición de Cruz Azul destacan Jesús Corona, Pablo Aguilar, ‘Cata’ Domínguez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez y Santiago Gimenez.

- Jesús Corona salió de Cruz Azul en el 2023 para jugar con Xolos donde se retiró.

- Pablo Aguilar dejó a la Máquina en el 2022 y regresó al futbol paraguayo.

- ‘Cata’ Domínguez se marchó en el 2023 al Atlético de San Luis.

- Luis Romo dejó a Cruz Azul en el 2022 para jugar con Rayados, pero en el 2024 regresó a la Máquina y en el 2025 salió del equipo para vestir la playera de Chivas.

- ‘Piojo’ Alvarado se fue de Cruz Azul tras ser campeón para unirse al Guadalajara.

- Orbelín Pineda dejó a los Celestes para probar suerte en Europa con el Celta de Vigo.

- ‘Cabecita’ Rodríguez se marchó al futbol de Arabia Saudita, pero meses después regresó a México para jugar con América donde fue campeón y luego marcharse a la MLS.

- Santi Gimenez dejó a Cruz Azul en el 2022 para cumplir su sueño de jugar en Europa, primero con Feyenoord y actualmente con Milán.