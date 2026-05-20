    Liga MX

    Rodolfo Rotondi fue sincero en el cambio de técnico de Larcamón por Huiqui

    El jugador de la Máquina habló sobre la continuidad de Joel al frente del equipo tras la final ante Pumas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Crisis con Larcamón? Rotondi se sincera sobre el cambio de entrenador

    La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX está a horas de comenzar, y durante el día de medios con Cruz Azul se tocó el tema de la salida de Nicolás Larcamón y el cambio de ánimo con Joel Huiqui.

    Sobre este tema, Rodolfo Rotondi explicó que lo que están viviendo es parte de lo hecho con Larcamón, pero si acepta un cambio de energía en el plantel.

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    Cuando hay un cambio de entrenador hay un cambio de energía, un cambio de humor en el plantel, Huiqui sabe trabajar muy bien, le tocó asumir en un momento que más allá de que uno dice, parecía una crisis, pero veníamos segundo, tercero, fuimos el equipo del año, pero se sentía esa sensación de que estábamos en crisis, lo hablábamos internamente, con el diario del lunes la decisión termino siendo muy buena”.

    También hay que agradecerle mucho a Nico, que hizo un trabajo muy bueno y esto también es en gran parte de él, yo creo que es lo que pasa siempre cuando hay cambio de entrenador se siente energía renovada y gracias a Dios fue positivo”.

    ¿El equipo se pone presión por continuidad de Joel Huiqui?

    En días pasados, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez aseguró que, si el equipo sale campeón, Joel Huiqui tendría continuidad como técnico, a lo que Rotondi señaló que él técnico siempre pone por encima a la
    institución.

    “Lo dijo el presidente, que si se daba todo y salíamos campeones que seguía Huiqui. Yo llevo cuatro años en la institución y con Huiqui hemos pasado muchos momentos donde él ha estado como ayudante, hemos hablado un montón de veces, siempre pone a Cruz Azul por encima de todo y como ser humano es una persona increíble y siempre le desearle lo mejor”.

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