Liga MX Rotondi reacciona al gesto de Efraín Juárez con el árbitro de la Final de Liga MX El jugador del Cruz Azul se pronunció al viral video del técnico de Pumas con Daniel Quintero Huitrón.

Video Rotondi responde a la polémica: "No tenemos ni idea de quién será el árbitro"

Carlos Rotondi se pronunció a la polémica arbitral que se ha generado en las últimas horas de cara a la Final de Liga MX entre Cruz Azul y Pumas por el título del Torneo Clausura 2026.

El futbolista de La Máquina fue cuestionado sobre el gesto de Efraín Juárez que tuvo con Daniel Quintero Huitrón, quien, un día después de que el técnico de Pumas lo felicitó por su actuación en la Semifinal de vuelta ante Pachuca, fue designado para pitar la Final de vuelta el próximo domingo 24 de mayo en el E stadio Olímpico Universitario.

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“ El grupo no tiene ni idea de quién va a ser el árbitro, nos enfocamos en el plan de partido, no nos metemos en esos temas, incluso yo he pasado situaciones y no he salido a hablar. Son cosas que pasan, pero no me gusta hablar de esos temas”, respondió contundentemente Rotondi.

¿Cuál fue el gesto de Efraín Juárez con el árbitro de la Final de Liga MX?

Luego de que Pumas eliminara a Pachuca, TUDN 360 pudo captar el momento en que Efraín Juárez se acerca a Daniel Quintero Huitrón para felicitarlo por su trabajo en la Semifinal de vuelta.

“Ojalá pites la Final, güey. Muy buen trabajo, te lo juro, eh”, se ve a Efraín diciéndole al oído a Quintero Huitrón en una de las tomas exclusivas de TUDN.

Posteriormente, Efraín Juárez se aleja para ir a festejar con sus jugadores y afición, no sin antes darse media vuelta para volver a felicitar a Quintero Huitrón y expresarle su deseo de que él sea el árbitro designado para la Final de Liga MX.

“Ojalá pites tú, te lo juro. Ojalá pites tú porque espectacular, cabrón”, se lee en los labios del estratega mexicano.

La polémica se generó en redes sociales porque parte de la afición, en especial la de Cruz Azul, cree que el gesto del técnico de Pumas influyó en la decisión de la Comisión de Árbitros en las designaciones para la Final de Liga MX.