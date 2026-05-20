Liga MX Efraín Juárez no entiende por qué se hizo un “escándalo” por felicitar al árbitro por su trabajo El técnico de Pumas señaló que tienen la ilusión intacta de cara a la final de la Liga MX ante Cruz Azul.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video "Para la próxima tengo que decirle groserías": Efraín explota tras polémica

La final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul está a horas de comenzar, pero este día se llevó a cabo el día de medios con los equipos protagonistas.

Efraín Juárez, técnico de Universidad afirmó que la ilusión está intacta y que han trabajado estos días lo que se ha planeado para el primer partido.

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"Tranquilo, contento, ilusionado, trabajando día a día, el entrenamiento fue como lo hemos preparado, nosotros hemos venido jugando Finales cada ocho días, por la exigencia, tratar de darle la vuelta a la situación, rebajamos la carga, jugamos, con mucha ilusión”.

Efraín Juárez y la polémica por felicitar al árbitro de la Liga MX

Efraín Juárez no ve el porqué de la polémica por el video donde felicita al silbante que estará en el partido de la final ante Cruz Azul, lo considera “extraño”.

“Hace tiempo me fui de mi país, regreso hace un año y parece que está mal quien hace su trabajo, para la próxima tengo que decirle groserías, gritarle y estaríamos más contentos y no habría problema. Increíble que por felicitar a alguien que hace bien su trabajo, está siendo un escándalo”.

“Me fui hace tiempo de mi país, regreso y no sabía que no se podía felicitar a alguien por hacer bien su trabajo, para la otra digo groserías, hasta cambio el acento si quieren, estaríamos más tranquilos, se me hace triste, extraño, no veo ninguna polémica, como cuando felicitas al entrenador del equipo contrario, no entiendo cosas, pero también las entiendo porque quieren desestabilizar, mucha gente no nos veía aquí, a lo mejor va por otro lado la mano".