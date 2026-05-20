Liga MX Álvaro Angulo afirma categóricamente que la Final se gana con huevos El defensor colombiano empieza a calentar la final al decir que la jerarquía de los equipos vale mucho para ganar el campeonato.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video “La Final se gana con huevos”: Angulo lanza mensaje a Cruz Azul

Álvaro Angulo dejó una de las frases más singulares previo a la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, al asegurar que para salir campeón del certamen habrá que jugar con carácter, personalidad y muchos huevos.

En charla exclusiva con TUDN, el defensor colombiano aseguró que hay que demostrar la categoría que tienen los felinos sobre el terreno de juego, solo así se definirá al monarca de la Liga MX.

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“La final se gana más con huevos. El equipo que tenga más jerarquía al final se va a llevar el trofeo, pesa mucho la jerarquía y Dios quiera que la jerarquía la tenga Pumas”, afirmó el zaguero auriazul.

Para Álvaro Angulo se celebra más cuando hay un grado de sufrimiento

Las palabras de Angulo reflejan la mentalidad con la que el conjunto universitario afrontará la serie por el título, consciente de que enfrente tendrá a uno de los planteles más sólidos del futbol mexicano.

El colombiano también reconoció que Pumas está preparado para vivir una eliminatoria intensa y complicada ante los Celestes, equipo al que calificó como un rival consolidado y con mucho tiempo trabajando junto.

“Si no se sufre no se goza. Enfrente tenemos a un gran rival, con un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo. No queremos sufrir, pero somos conscientes de que lo vamos a hacer y hemos aprendido a saber sufrir. No es nada nuevo para nosotros, lo vamos a intentar sacar adelante”, explicó.

Reconoció el liderazgo de Keylor Navas

Finalmente, aprovechó para destacar la importancia de Keylor Navas dentro del vestidor universitario, dejando claro que la experiencia del arquero costarricense ha sido fundamental para el equipo durante la Liguilla.

“Keylor es nuestro capitán. Las indicaciones que nos da queremos hacerlas a la perfección porque una persona de ese calibre, que ha ganado tres Champions. Tienes que seguir las indicaciones. Es jerarquía, buen ser humano, estamos contentos; además, el portero es el que lee todo el juego y él lo sabe hacer perfectamente”, sentenció.