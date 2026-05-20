Liga MX Cruz Azul tiene una casa, México por toda la afición que tiene: Joel Huiqui El estratega de la Máquina responde al hecho de no contar con estadio propio y asegurar que México es el estadio de Cruz Azul.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Masterclass de respuesta de Huiqui al hecho de no contar con estadio!

El Día de Medios de la Final entre Cruz Azul ante Pumas por el título del Clausura 2026 tuvo su toque ‘picante’ por el hecho de que La Máquina no cuenta con estadio propio, tras su salida del estadio Azteca, que cerró sus puertas para la remodelación por la Copa del Mundo.

Desde ese momento Cruz Azul buscó estadio y jugó en el Ciudad de los Deportes, después Ciudad Universitaria, posteriormente el Cuauhtémoc de Puebla. Tuvo la oportunidad de regresar en el ahora llamado estadio Banorte y para la Final estará en el inmueble de la colonia Nochebuena, de la Ciudad de México.

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Ante esta situación el técnico de la Máquina, Joel Huiqui, fue claro al señalar que el estadio de Cruz Azul es México, por toda la afición celeste que existe en el país. “El equipo tiene una casa muy grande, México y la República Mexica cuenta con afición de Cruz Azul en todo el territorio y el equipo no ocupa una casa, porque esa es todo México”, aseguró el estratega.

Así llega Cruz Azul a la Final del Clausura 2026

Con respecto al equipo, Huiqui señaló que el grupo está contento por la oportunidad que tienen, recordó que el camino no fue fácil, por los golpes que recibieron a lo largo del torneo. “Se han llegado a finales y no se concretaron, pero el equipo se siente muy bien, contento y consciente de que hay cosas por mejorar”, agregó.

Joel Huiqui fue puntual al señalar que el reto es para Cruz Azul, lo que se busca es proponer un estilo de juego diferente, que le imponga al rival y considera que ha funcionado tanto en Cuartos de Final, como en Semifinal.