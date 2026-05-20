Liga MX Jordan Carrillo se quiere quedar con Pumas tras Final de Liga MX Pese a ello, el mediocampista que pertenece a Santos previo a la final con Cruz Azul aseguró que ahora mismo está enfocado en la Final.

Video ¿Se queda en Pumas? Jordan Carrillo tiene claro su futuro inmediato

Jordan Carrillo explotó con Pumas en la Liguilla del Clausura 2026. El detalle es que pertences a Santos y desde ya se habla de su regreso o su permanencia en el Club Universidad, y previo a la final ante Cruz Azul, él lo tiene todo muy claro.

Se quiere quedar, pero ahora mismo solo está concentrado en la Final ante La Máquina.

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" Pues claro (me quiero quedar). Se ve y se siente, pero ahorita no he tocado tanto ese tema. Yo creo que mi representante más ahí, pero yo ahorita estoy enfocado en Pumas. Voy a jugar una final y espero levantar esa copa", aseguró en entrevista con David Faitelson, Alejandro de la Rosa y Mauricio Imay de TUDN.

La Final ante Cruz Azul

Sobre los juegos que se vienen en la definición por el título, sabe lo que el conjunto dirigido por Efraín Juárez puede hacer.

"Difícil, va a ser un final muy buena complicada como todos los partidos que hemos jugado, pero yo siento que nosotros estamos muy preparados. Venimos desde la jornada uno sintiendo esos juegos como finales y también nosotros por la ofensiva que tenemos pues ha sido la del torneo. Nos sentimos muy bien con mucha fe y más que nada siempre trabajamos con humildad y eso nos está dando", señaló.

Sabe que la serie de Cuartos de Final ante América en la que aportó un gol y tuvo una estupenda actuación le ha cambiado todo, pero él se mantiene en la línea de solo pensar en ser campeón.

"Sí, claro. Me ha cambiado muchas cosas, pero la verdad es que no me he desenfocado ni nada. Al contrario es más motivación. Estoy enfocado en esta Liguilla, en este partido de mañana y lo primero que quiero hacer es quedar campeón y ya. Que sea lo que sea, pero primero es poder ganar este campeonato", señaló.

Pumas favorito en la Final

Finalmente, no teme decir que en la disputa por el título ante Cruz Azul, Pumas es favorito.

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"Nosotros (somos los favoritos), porque somos los superlíderes por como hemos venido trabajando. Nosotros trabajamos con mucha humildad y eso nos ha dado hasta ahorita donde estamos. Llegamos con mucha fe y nos sentimos muy preparados. Eso se habló desde hace tiempo con este objetivo y gracias a Dios estamos aquí", concluyó.

El juego de ida de la Gran Final del Clausura 2026 se jugará este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México y en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET.