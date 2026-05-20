Liga MX Jordan Carrillo sorprende: ¿va al Mundial 2026? El futbolista del Club Universidad se refiere a la posibilidad de que Javier Aguirre lo considere para el magno certamen.

Video Ojo: Jordan Carrillo no descarta ir al Mundial 2026 con el Tri

Jordan Carrillo, jugador de los Pumas de la UNAM, habló sobre la posibilidad de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 con la Selección Mexicana, a pesar de que su convocatoria todavía no se ha manejado.

En entrevista exclusiva para TUDN, Jordan Carrillo señaló que mantiene la ilusión de asistir a la magna justa veraniega, aunque Javier Aguirre, director técnico, todavía no ha considerado al jugador felino.

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"Sí, la verdad que sí, yo quisiera estar ahí, estoy ahorita enfocado en cumplir ese objetivo con Pumas, pero eso es algo que no se me sale de la cabeza, eso me ha motivado para echarle más gente", dijo Carrillo.

"No, todavía no (no le han hablado de selección). Me emocioné mucho, más que emoción, es una motivación, te da para arriba y te da muchas más ganas de hacer las cosas bien", agregó.

A pesar de que tiene la ilusión de entrar en la convocatoria final, Jordan Carrillo sentenció que está enfocado en la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul.