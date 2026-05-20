Liga MX Efraín Juárez se sincera sobre si dirigirá en Europa: "Sin arrogancia" El director técnico de los Pumas tuvo tiempo de hablar de sus aspiraciones en el viejo continente antes de la Final ante Cruz Azul.

Video ¿Efraín Juárez a Europa? La respuesta que tiene en vilo a aficionados de Pumas

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, se refirió a la posibilidad de dirigir en el futbol de Europa, tal y como se han dado algunos rumores y todo antes de que su equipo dispute la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Pumas.

En entrevista exclusiva para TUDN antes del vital duelo ante el Cruz Azul, el timonel universitario señaló que tiene en mente ese objetivo de ir al futbol del viejo continente.

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De hecho, señaló que "sin arrogancia", él se ve dirigiendo en Europa, aunque resaltó que su mente está enfocada en este momento en la disputa de la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

"Sin arrogancia, sí (dirigirá en Europa), eso dependerá de mi trabajo, la realidad es que con eso al final, tengo la ilusión de seguir en mi club. Con el trabajo hecho hay interés en otros clubes, no solo MLS, también en el futbol mexicano, es normal cuando alguien hace un buen trabajo.