Liga MX Pumas ayudó a Cruz Azul al rentarles Ciudad Universitaria: Nathan Silva El zaguero Universitario recordó como su equipo dio hospedaje, al no contar con un estadio propio, para jugar como local.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Pumas ayudó a Cruz Azul al jugar en CU: Nathan Silva

Diversas historias han surgido en los últimos enfrentamientos entre Pumas y Cruz Azul. La lesión del arquero Kevin Mier, tras fuerte entrada de Coco Carrasquilla. La salida del entonces estadio Azteca para la Máquina ha provocado múltiples problemas para encontrar un estadio para jugar.

Han pasado del Ciudad de los Deportes, Ciudad Universitaria, Puebla y el regreso al ahora estadio Banorte. La Final se jugará en el primer inmueble ante la imposibilidad de jugar en el Ciudad de México, que ya se encuentra bajo control de la FIFA, por la próxima Copa del Mundo.

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Raspón' a la Máquina por su estadio

Cruz Azul regresará a Ciudad Universitaria y Nathan Silva recordó ese momento en el cual compartieron escenario para jugar futbol. “Ellos rentaron nuestra casa y con todo respeto ellos no tienen estadio para jugar como local y nosotros los ayudamos y estamos muy tranquilos para jugar la próxima Final”, destacó Nathan.

El capítulo entre Mier y Coco también fue recordado por el defensa Universitario en donde Coco buscó la pelota, pero en el trayecto chocó con el guardameta provocándole la lesión que lo alejó de las canchas.

“Estamos enfocados en el partido, porque será muy buen compromiso y hemos estudiado lo que han hecho en el torneo, el grupo está enfocado y tenemos mucha ilusión al igual que la afición de Pumas”, agregó.