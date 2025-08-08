Ricardo Gareca revela que “se ilusionó” con dirigir al América

El América suele generar ruido en torno a altas y bajas, pero no siempre por sus jugadores. Esta vez el protagonista es Ricardo Gareca, famoso entrenador argentino con experiencia mundialista, quien reconoció abiertamente que se había ilusionado con llegar a las Águilas.

Aunque hoy parece difícil imaginar que la directiva prescinda del brasileño André Jardine, tras la muy buena cantidad de títulos obtenidos en estos dos años, llama la atención que un técnico histórico como Gareca confiese su deseo de haber dirigido a los de Coapa.

PUBLICIDAD

Responsable de devolver a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años en Rusia 2018, Gareca aseguró que tuvo contactos con el América hace tiempo, antes de la época gloriosa de Jardine, con quien el club logró un tricampeonato.

“ Un equipo que me quedó (pendiente) y que me había ilusionado fue el América de México. Sé de la dimensión del América de México, ese fue un equipo que me pareció (le quedó pendiente de dirigir)", afirmó Gareca en entrevista con los periodistas' Gastón y Esteban Edul.

El 'Tigre' Gareca está actualmente desempleado, luego de no poder enderezar el rumbo de la selección de Chile en las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026, al que ya no tienen posibilidades de acceder. Fue en junio pasado cuando la federación le dio las gracias.

Bajo su mando, La Roja firmó una campaña para el olvido, con un 23,5% de efectividad, una de las peores cifras en la historia del combinado chileno, a pesar de que en esta Eliminatoria había más cupos disponibles a la Copa del Mundo del próximo año: seis directos y uno vía repesca.