Quizá sea pronto para hablar de los Xolos de Sebastián Abreu y Gil Mora. Son cinco jornadas, pero el 'Loco' y el niño de 16 años, con todo el equipo de Tijuana por supuesto al lado, se metieron a Pachuca y le quitaron al líder el invicto en el Apertura 2025.

Y lo hicieron con categoría. Con un futbol sólido en la defensa y amplío, bien puesto, pero sobre todo contundente y desplegado al frente. Con un golazo del propio Mora y uno más de Kevin Castañeda con cierta colaboración de Carlos Moreno.

PUBLICIDAD

Además, jugaron con 10 hombres desde el minuto 63 por la expulsión de Domingo Blanco.

A Gil le sienta bien a la responsabilidad de repartir el juego a sus compañeros y plantarse frente al portero. Así fue su gol a los 33 minutos.

Inició la jugada adelante del medio campo y él mismo la culminó con un remate de cabeza de gran técnica que picó en el pasto y cruzó el área de Pachuca, tras una asistencia de Castañeda.

Antes, los locales amenazaron a Xolos en el inicio del partido, a los dos minutos, pero Elías Montiel erró de fea forma frente al arco de Toño Rodríguez y despúes fue más hablar de los perros que de los Tuzos.

Pudieron abrir el marcador a los 29, tras un feo error de Carlos Moreno, pero Castañeda no aprovechó. Vino entonces Mora con su gol y a los 46', Castañeda en un tiro libre marcó el segundo tras otro falló de Moreno.

Ya en la segunda mitad, Pachuca se fue por todo sobre el visitante. Cádiz tuvo un par de chances inmejorables que no supo acertar y Domingo Blanco se fue expulsado, a los 63, lo que puso las cosas complicadas para Xolos pese a ir ganando por dos.

Abreu decidió, entonces, sacar a Mora y mantener a su equipo tirado atrás conservando la ventaja.

Los locales se quedaron con el balón y empujaron por el gol, pero Fernández, Porozo, Gómez y Ortíz coparon los espacios en la defensa, y dificultaron su accionar.

Y cuando todo falló, particularmente en los minutos finales, Toño Rodríguez estuvo ahí para sacar un par de balones que parecián de gol a Aceves y Cádiz.

PUBLICIDAD

Hacía el final de juego, todavía hubo tiempo para un par de balones que se estrellaron en el poste, uno de Vega y otro de Alemao.

Y, también, para el debut en la Liga MX de William Carvalho, al que apenas le alcanzó el tiempo para tocar el balón.

Con este resultado, Tijuana sumó ocho unidades en lo que va del torneo y se mantendrá a media tabla, mientras Tuzos se queda con sus 12 puntos y a falta de varios partidos aún lo pueden desplazar de la cima del Apertura 2025.