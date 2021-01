Por respeto al americanismo el 'Piojo' no dirigiría a Chivas

Uno de los técnicos mexicanos más reconocido en la actualidad es Miguel Herrera , quien actualmente se encuentra en un receso luego de que fue cesado por el América hace unas semanas, por lo que su nombre ha sonado para algunos equipos, no obstante, el estratega tiene claro que no dirigiría a Chivas , pues entiende que la gente no le daría el visto bueno y tampoco le gustaría traicionar a la afición americanista .

"Por respeto a las dos aficiones, me parecería que primero que nada la afición de Chivas no me aceptaría por mi estirpe americanista... Sería difícil que la gente de Chivas se fije en un tipo que se ha convertido en tan americanista como yo y fuera a dirigirlos.

"Cuando me siento con el dueño del club y le digo que quiero que juegue muy bien, pegó un manotazo en la mesa y me dijo 'no no no, si juega bien qué bueno, pero quiero que gane. Ya hubo un técnico que jugó muy bonito y no ganó nada, yo no quiero que juegue bien, quiero que gane, que levantes títulos y si juegas bien y levantas títulos te lo aplaudo'. Se acabó la plática, se levantó y se fue", comentó el exfutbiolista.