“ Explícame esa situación, a mí no me cabe en la cabeza. Por eso llegan y nos pintan la cara. O sea, el entrenador en su moemnto estaba en todo su derecho, es válido, pero las formas son las que cuentan mucho.

“Se va en esas circunstancias, en esa situación y explícame tú cómo van y lo buscan nuevamente. ¿Quién dice que no puede hacer excatamente lo mismo? Y no a cualquier equipo, ¡se lo hizo a Chivas! Entonces, son cosas que no, no aprendemos”, indicó Alfonso Sosa en conferencia de prensa.