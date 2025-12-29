Liga MX Chicharito aparece dentro de un polémico video de la cantante Sia A través de las redes sociales circula este video que ha generado polémica por su contenido.

Javier 'Chicharito' Hernández está de nuevo inmerso en la polémica y no por alguna declaración realizada o algún contenido en redes sociales, es más no es por algo que haya hecho directamente.

La cantante Sia difundió un video en las últimas horas, donde Chicharito aparece en primer plano en una imagen nunca antes vista que ha generado sinfín de reacciones.

Cabe recordar que Chicharito culminó una segunda etapa con Chivas en días pasados, a espera de conocer cuál será el siguiente equipo del delantero mexicano.

LA POLÉMICA IMAGEN DE CHICHARITO CON, ¿IKER CASILLAS?



Este mural en casa de la cantante, originaria de Australia, Sia, ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, donde se ve a 'Chicharito' Hernández besando a otro jugador.

La pintura, en su análisis, contiene a joven Javier Hernández, ya que porta uniforme de la Selección Mexicana del Mundial Sudáfrica 2010, donde anotó dos goles el ariete mexicano y usaba su habitual número 14.

En la imagen se ve que besa a un jugador de la selección de España, donde muchos señalan que puede ser Iker Casillas al portar guantes. Las reacciones en redes van desde lo humorístico y algunos con críticas severas.

No es la primera vez que se ve este mural al público, ya que en una publicación en redes sociales de Sia, hay una imagen que data del 21 de octubre de 2022 donde ya lucía, donde no se hizo tan viral la pintura.