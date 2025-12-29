    Liga MX

    Chicharito aparece dentro de un polémico video de la cantante Sia

    A través de las redes sociales circula este video que ha generado polémica por su contenido.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Cantante destapa polémica imagen de Chicharito jamás antes vista

    Javier 'Chicharito' Hernández está de nuevo inmerso en la polémica y no por alguna declaración realizada o algún contenido en redes sociales, es más no es por algo que haya hecho directamente.

    La cantante Sia difundió un video en las últimas horas, donde Chicharito aparece en primer plano en una imagen nunca antes vista que ha generado sinfín de reacciones.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Liga MX: los jugadores promesas que se perfilan a ser una realidad en 2026
    2 mins

    Liga MX: los jugadores promesas que se perfilan a ser una realidad en 2026

    Liga MX
    El flamante refuerzo de Cruz Azul ya está en México
    1:07

    El flamante refuerzo de Cruz Azul ya está en México

    Liga MX
    Miguel Borja ya está en México para reportar con Cruz Azul
    1 mins

    Miguel Borja ya está en México para reportar con Cruz Azul

    Liga MX
    Tricampeón de Liga MX se despide de la Primera División para jugar en el barrio
    1 mins

    Tricampeón de Liga MX se despide de la Primera División para jugar en el barrio

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda luce en triunfo de Chivas sobre Irapuato
    1 mins

    Ángel Sepúlveda luce en triunfo de Chivas sobre Irapuato

    Liga MX
    Lucas Ocampos presenta parálisis facial con Monterrey de cara al Clausura 2026
    1 mins

    Lucas Ocampos presenta parálisis facial con Monterrey de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas
    1 mins

    Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas

    Liga MX
    Paulinho alcanza legendario récord de Liga MX ¡de casi 80 años!
    1 mins

    Paulinho alcanza legendario récord de Liga MX ¡de casi 80 años!

    Liga MX
    El mensaje de Sebastián Córdova a su nuevo club tras baja de Tigres
    2 mins

    El mensaje de Sebastián Córdova a su nuevo club tras baja de Tigres

    Liga MX
    Rondón deja España y sorprende con su nuevo equipo en Liga MX
    1 mins

    Rondón deja España y sorprende con su nuevo equipo en Liga MX

    Liga MX

    Cabe recordar que Chicharito culminó una segunda etapa con Chivas en días pasados, a espera de conocer cuál será el siguiente equipo del delantero mexicano.

    LA POLÉMICA IMAGEN DE CHICHARITO CON, ¿IKER CASILLAS?


    Este mural en casa de la cantante, originaria de Australia, Sia, ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, donde se ve a 'Chicharito' Hernández besando a otro jugador.

    La pintura, en su análisis, contiene a joven Javier Hernández, ya que porta uniforme de la Selección Mexicana del Mundial Sudáfrica 2010, donde anotó dos goles el ariete mexicano y usaba su habitual número 14.

    En la imagen se ve que besa a un jugador de la selección de España, donde muchos señalan que puede ser Iker Casillas al portar guantes. Las reacciones en redes van desde lo humorístico y algunos con críticas severas.

    No es la primera vez que se ve este mural al público, ya que en una publicación en redes sociales de Sia, hay una imagen que data del 21 de octubre de 2022 donde ya lucía, donde no se hizo tan viral la pintura.

    Video Chicharito dejaría el futbol y este sería su nuevo trabajo
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX