Allan Saint-Maximin acabó con la espera y la incertidumbre tras llegar a territorio mexicano para sumarse como refuerzo del América en la Liga MX Apertura 2025.

El delantero francés de 28 años de edad llega como figura de las Águilas pese a no contar con un título de por medio en su casillero estadístico.

PUBLICIDAD

Fueron días de incertidumbre debido a que el jugador no llegó el día en el que era esperado, lo que hacía pensar que el fichaje se había caído; sin embargo, todo acabó en buen puerto y sólo faltan los exámenes médicos y físicos de rigor para que se incorpore al club.

UNA FIESTA EL RECIMIENTO AL REFUERZO DEL AMÉRICA

Allan Saint-Maximin llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde fue recibido por La Monumental y varios aficionados de las Águilas que se dieron cita para arropar a su nuevo elemento.

Con batucada, banderas y una marea de playeras amarillas fue como el refuerzo del América tuvo sus primeros instantes en México, pues más que un área de llegadas internacionales, parecía una grada del estadio del cuadro de Coapa.

Las primeras palabras de Allan Saint-Maximi al ver el festivo recibimiento que le prepararon en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron: “Feliz de estar en México. Gracias afición por este recibimiento”.

América recibe este fin de semana a Querétaro en la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, por lo que puede ser ante Tigres en la Fecha 5 que el debut de Allan Saint-Maximin se pueda dar.