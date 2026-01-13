    Pumas UNAM

    Las razones detrás del enojo de la afición de Pumas con José Caicedo

    Las críticas obligaron al futbolista colombiano a cerrar sus redes sociales.

    Por:Juan Regis
    Video ¿Por qué está tan enojada la afición de Pumas con José Caicedo?

    El Clausura 2026 de Liga MX apenas calienta motores de cara a la doble jornada, pero algunos jugadores como José Caicedo parecen haber iniciado con el pie izquierdo.

    A la afición de Pumas le tomó una jornada para abuchear al mediocampista colombiano y pedir su salida inmediata del club luego del empate ante Querétaro, en Ciudad Universitaria.

    La equivocación de Caicedo en la salida y el inminente gol de Gallos en esa misma jugada fue la gota que derramó el vaso para la afición auriazul, que en el pasado ya había señalado errores del colombiano que terminaron en goles en contra y empates o derrotas en distintas jornadas.

    Pero esta vez, los reclamos, críticas y hasta ofensas por parte de un sector de Pumas generó tal presión en Caiceido que el mediocampista se vio forzado a cerrar su redes sociales tras la conclusión de la primera jornada.

    Caicedo llegó al primer equipo de Pumas en el 2021 tras su paso por la extinta filial auriazul Pumas Tabacos y solo sumó un partido disputado.

    Después, con el paso del tiempo, el colombiano se fue afianzando hasta convertirse en titular bajo el esquema táctico de Efraín Juárez.

    En total suma 104 partidos con los Pumas de la UNAM, que enfrentarán a Tigres el miércoles en calidad de visitantes y el domingo recibirán a León como parte de la doble fecha.

    Pumas UNAM
José Caicedo

