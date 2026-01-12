    Liga MX

    José Caicedo cierra sus redes sociales tras fuertes críticas de fans de Pumas

    El futbolista colombiano se equivocó en el partido ante Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video José Caicedo toma dura decisión tras ser reventado por los fans de Pumas

    José Caicedo fue abucheado durante y tras el partido Pumas vs. Querétaro que significó el debut del conjunto universitario en el Torneo Clausura 2026.

    El futbolista colombiano recibió abucheos en el Estadio Olímpico Universitario cuando su nombre fue anunciado por el sonido local al entrar de cambio al 67’.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026 con Canadá
    1 mins

    Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026 con Canadá

    Liga MX
    Las Voces de la Cancha | El Monterrey vs. Toluca fue candente
    2:07

    Las Voces de la Cancha | El Monterrey vs. Toluca fue candente

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 2 de Clausura 2026
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 2 de Clausura 2026

    Liga MX
    La verdadera competencia de 'Hormiga' González para ir al Mundial 2026
    3:38

    La verdadera competencia de 'Hormiga' González para ir al Mundial 2026

    Liga MX
    Se tatúan a Alexis Vega tomando cerveza y así reacciona el futbolista del Toluca
    1 mins

    Se tatúan a Alexis Vega tomando cerveza y así reacciona el futbolista del Toluca

    Liga MX
    Afición de Pumas le da con todo a Caicedo tras empate ante Gallos
    1 mins

    Afición de Pumas le da con todo a Caicedo tras empate ante Gallos

    Liga MX
    Franco Rossi se perfila a ser el cuarto refuerzo del Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi se perfila a ser el cuarto refuerzo del Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro y pasa esto
    1 mins

    Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro y pasa esto

    Liga MX
    Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX
    1 mins

    Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX

    Liga MX
    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX
    1 mins

    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX

    Liga MX

    Cuatro minutos después, Caicedo perdió el balón en la media cancha y Querétaro aprovechó para empatar el partido con gol de Mateo Coronel (71’).

    El hate para José Caicedo se trasladó de las gradas a redes sociales. El futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero optó por cerrar su cuenta de Instagram ante las duras críticas.

    Al término del partido, Efraín Juárez dio la cara y se pronunció a los abucheos que recibió tanto José Caicedo como el resto del equipo por debutar con empate ante Gallos Blancos.

    “Nunca individualizo, estamos para tratar de ayudar y trabajar, así como él (Caicedo) y todos... No hay mucha paciencia y es normal, lo entendemos. Y al igual que ellos estamos con la frustración, créeme que yo no salí contento… al final lo que no se hizo en casa tendremos que sacarlo el miércoles de visita”, señaló el técnico de Pumas.

    Pumas tendrá su revancha este miércoles 14 de enero cuando visite a Tigres en la Jornada 2; el club regio viene de vencer 1-2 al Atlético de San Luis con doblete de Marcelo Flores.

    Video Le dan con todo a Caicedo y esto dijo Efraín Juárez
    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMJosé Caicedo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX