Liga MX José Caicedo cierra sus redes sociales tras fuertes críticas de fans de Pumas El futbolista colombiano se equivocó en el partido ante Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Video José Caicedo toma dura decisión tras ser reventado por los fans de Pumas

José Caicedo fue abucheado durante y tras el partido Pumas vs. Querétaro que significó el debut del conjunto universitario en el Torneo Clausura 2026.

El futbolista colombiano recibió abucheos en el Estadio Olímpico Universitario cuando su nombre fue anunciado por el sonido local al entrar de cambio al 67’.

Cuatro minutos después, Caicedo perdió el balón en la media cancha y Querétaro aprovechó para empatar el partido con gol de Mateo Coronel (71’).

El hate para José Caicedo se trasladó de las gradas a redes sociales. El futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero optó por cerrar su cuenta de Instagram ante las duras críticas.

Al término del partido, Efraín Juárez dio la cara y se pronunció a los abucheos que recibió tanto José Caicedo como el resto del equipo por debutar con empate ante Gallos Blancos.

“Nunca individualizo, estamos para tratar de ayudar y trabajar, así como él (Caicedo) y todos... No hay mucha paciencia y es normal, lo entendemos. Y al igual que ellos estamos con la frustración, créeme que yo no salí contento… al final lo que no se hizo en casa tendremos que sacarlo el miércoles de visita”, señaló el técnico de Pumas.

Pumas tendrá su revancha este miércoles 14 de enero cuando visite a Tigres en la Jornada 2; el club regio viene de vencer 1-2 al Atlético de San Luis con doblete de Marcelo Flores.