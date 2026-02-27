    Liga MX

    Uriel Antuna abre su corazón: "Fue mucho dolor y lágrimas"

    El jugador de Pumas asegura que nunca se ha rendido y no pierde la fe de regresar al Tri.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Antuna revela lo que ha sufrido en los últimos meses


    Uriel Antuna r eveló lo que ha sufrido tras su bajón de juego y las críticias que ha recibido en los últimos meses, pero detalló que ha podido superar esa etapa.

    En entrevista para TUDN el jugador de Pumas señaló que nunca se da por rendido y aseguró que se encuentra en su mejor forma física.

    " Fue de mucho crecimiento, paciencia, frustración, de mucho dolor y lágrimas. Al final de cuentas lo único que hice fue refugiarme en Dios, en mi familia, en mis seres queridos y seguir creciendo, seguir para adelante, que al final de cuentas es lo que me identifico, que n unca me he rendido en absolutamente nada... y creo que al final de cuentas he sabido manejar un poquito esa situación. Digo, como todo ser humano, todos tenemos errores, todos tenemos errores y obviamente nadie en esta vida es perfecto, y creo que he sabido aprender cómo formar la marcha"

    "Todo tiene su tiempo, así que yo nunca he dejado de trabajar. Así como trabajaba cuando fui campeón goleador, así mi año y medio en Tigres... Es más, estoy en mi mayor, en mi mejor forma física hoy en día... Yo siempre he trabajado incluso más que cuando era campeón goleador. Estos últimos años me he enfocado en mí, en enfocarme en mi familia, en mi profesión, porque al final de cuentas se ha dicho muchas veces que el fútbol es muy corto, pero hasta que no lo tienes enfrente, no te das cuenta", afirmó Antuna.

    URIEL ANTUNA NO PIERDE LA FE EN EL MUNDIAL

    Uriel Antuna aseguró que a pesar de que ya no es llamado a Selección Mexicana, no pierde la esperanza de poder ser llamado para la Copa del Mundo del 2026.

    " Mira, hasta que no dé la lista final, yo no pierdo las esperanzas... porque soy un hombre de fe, porque creo en, en que las cosas se pueden dar en cualquier momento, porque estoy en un club donde me quieren Donde he tenido más participación. Y creo que... al final de cuentas, hasta que no esté en la lista, no se hace nada. No podemos hacer nada en esta vida. Y obviamente, así como soy un hombre de fe, creo que en cualquier momento puede pasar", agregó.

    Liga MX Uriel Antuna Pumas UNAM

