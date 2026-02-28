Pumas UNAM Keylor Navas y Pumas estarían dispuestos a negociar la renovación del portero El cancerbero del cuadro auriazul se dice contento en el equipo y habla de lo que será su futuro en la Liga MX.

Video ¡Gran noticia! Keylor Navas y Pumas tiene la intención de renovar



Uno de los grandes problemas que afrontó Pumas para salir de los problemas de malos resultados fue en la portería, mismos que se arreglaron ante la llegada de Keylor Navas, quien le dio seguridad atrás al equipo para adoptar una nueva dinámica.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a decir del reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, el guardameta costarricense actualmente no ha firmado su renovación de contrato, mismo que vence a finales del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a pesar de que él sí quiere seguir con los universitarios.

Todo indica que Keylor Navas se encuentra contento, cómodo y le gusta el proyecto encabezado por Efraín Juárez , por lo que también habrá intención del Club Universidad de sentarse con el cancerbero a negociar su permanencia en el equipo.

Por su parte, Keylor Navas, al finalizar el encuentro en el que los auriazulez empataron 1-1 ante Tijuana, confirmó su amor por el equipo, aunque no quiso abundar mucho en el tema de si permanecerá con los universitarios o no para el próximo torneo.