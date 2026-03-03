Liga MX Liga MX: Robert Morales protagoniza fuerte falla: Nathan y Juninho son captados en increíble reacción El jugador paraguayo se pierde una increíble y sus compañeros en Pumas no lo pueden creer.

Video ¡Osote de Robert Morales! Solo ante la portería y así reaccionan sus compañeros

Robert Morales, jugador de Pumas, protagonizó una de las fallas más grandes del presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo después de dejar ir un gol que parecía claro.

A los 36' del partido entre Pumas y Toluca, Juninho hizo una conducción que limpió el terreno para que Robert Morales, quien había anotado vía penal el primer gol del encuentro en Ciudad Universitaria, quedara con la pelota a placer y la portería completamente sola.

Incluso sin portero, el jugador paraguayo no impactó bien el esférico y la pelota acabó por arriba de la portería en una acción que hizo que en Pumas se mostraran incrédulos.

El propio Juninho y Nathan Silva fueron captados por las cámaras en una reacción que también queda para la posteridad ante la falla de Robert Morales.