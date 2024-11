“Creo que superó todo, la verdad que no me esperaba que fuera tan lindo, tan hermoso, tan lo que es el estadio, lo que es la afición, lo que es la ciudad, creo que, eso mató todas las expectativas y creo que como soy yo no hay que relajarse y hay que ir por más”, contó Germán Berterame a Diego Armando Medina en exclusiva para TUDN.