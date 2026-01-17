Liga MX Los jugadores que podría comprar Rayados para suplir a Germán Berterame Con la cantidad ofrecida a Rayados por la rescisión del contrato del jugador, Rayados se podría hacer de varios atacantes de élite para sustituirlo.

Una vez se supo del interés por Germán Berterame de parte de Inter Miami y la cantidad que el club de la MLS debe pagar por la rescisión del atacante de la Selección Mexicana, 15 millones de dólares, los nombres de los jugadores que Rayados podría comprar con esa cantidad para sustituirlo empezaron a circular en redes sociales.

El primero de todos, otro atacante naturalizado mexicano , Julián Quiñones que en la actualidad juega en la Liga de Arabia y se mantiene en gran nivel con el Al-Qadisiyah.

Su perfil futbolístico es similar al de Berterame, delantero de fuerza y oportunidad, gran rematador y también parte de la Selección Mexicana.

Además cuenta con el guiño de que ya sigue Rayados en Instagram suele ser una revelación y su precio, según Transfermark estaría al alcance de Rayados, ya que es de 13 millones 927 mil dólares.

Diego de Rossi es otro de los nombres que se escuchado en las últimas horas, el uruguayo-italiano del Columbus Crew, también tiene características que podrían acoplarse rápidamente al conjunto regio y su valor de mercador es de 9 millones 800 mil dólares.

Lucas Beltrán, argentino del Valencia también ha sido mencionado, por su tipo de juego y su costo está en 9 millones 200 mil dólares, accesible para Monterrey.

Otro atacante de gran nivel que ya alguna vez ha dado un guiño al conjunto regio es el argentino Julián Álvarez, conoce a Monterrey y lo ha seguido porque Germán Martellotto, ídolo regio, es del mismo pueblo que él, Calchín, Córdoba.

Pero su precio de mercado está fuera de las posibilidades reales de Monterrey, ya que está valuado en más de 110 millones de dólares.

Algo parecido ocurre con Joao Pedro del Chelsea, que a los seguidores Rayados les gustaría ver con el uniforme de Monterrey, pero su precio está en más de 70 millones de dólares.