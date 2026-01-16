    Liga MX

    Monterrey acepta oferta para que Germán Berterame juegue con Lionel Messi

    ¡Vaya bombazo! El Inter Miami está por reforzarse con elemento del Tri rumbo al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Última hora! Inter Miami ficha a figura del Tri para jugar con Messi

    Germán Berterame apunta a salir de los Rayados de Monterrey con rumbo a Inter Miami, equipo en donde milita el astro argentino Lionel Messi en plena época del futbol de estufa del Clausura 2026 de la Liga MX.

    De acuerdo a información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN, y revelada en pleno partido entre Mazatlán y Monterrey, los Rayados harán el traspaso del delantero al conjunto de la Florida.

    Todo parece indicar que el Inter Miami pagará la cláusula de rescisión de Berterame de aproximadamente 15 millones de dólares para jugar en la MLS la próxima campaña.

    Germán Berterame es uno de los grandes referentes de los Rayados de Monterrey y, ahora, también contemplado en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    En el Inter Miami no solo compartirá vestidor con Lionel Messi, también con otro gran delantero de clase mundial como Luis Suárez, con quien apunta a disputar el puesto.

    Hasta el momento, no hay más detalles sobre si el partido ante Mazatlán fue el último de Berterame con el uniforme de los Rayados.

