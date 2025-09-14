En partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Monterrey se metió al Estadio La Corregidora y se llevó la victoria 1-0 sobre el local Querétaro.

PUBLICIDAD

Los Rayados salieron a atacar desde los primeros minutos , buscaron hacer daño y convertir un gol tempranero ante unos Gallos Blancos que se atrincheraron en propio terreno y les complicaron las cosas.

Sería hasta el minuto 25, cuando tras un disparo de Fidel Ambríz que sería rechazado por la defensa, el balón llegó a los pies de Germán Berterame, quien simplemente jaló del gatillo y puso el 1-0 para los Rayados.

Tras el gol, la dinámica del encuentro no cambió mucho, ya que el Querétaro siguió con un esquema defensivo rígido, mientras que los visitantes, al verse con la ventaja, bajaron un poco las revoluciones de sus llegadas.

En la recta final sí cambiaron un poco los papeles, los emplumados buscaron despertar ante un Monterrey que ahora se defendía e intentaba sellar la victoria mediante un contragolpe, sin embargo, las estrategias de ambos técnicos ofrecieron pocas emociones de uno y otro lado.