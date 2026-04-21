    Liga MX

    Querétaro vs Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

    La penúltima campeonato de la Liga MX arranca con este emocionante encuentro entre Gallos y La Máquina.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Querétaro y Cruz Azul juegan en la Jornada 16 del Clausura 2026 en el Estadio La Corregidora.

    Lo harán con La Máquina ya clasificada a la Liguilla y en la búsqueda de mejorar su cuarto sitio y sus 29 puntos tras 15 fechas, además los de La Noria también están ya en la Concacaf Champions Cup 2027 con sus 64 unidades en la tabla general de la temporada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    León vs. América: Horario y dónde ver el partido de Jornada 16, Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    León vs. América: Horario y dónde ver el partido de Jornada 16, Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Puebla: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX
    1 mins

    Monterrey vs. Puebla: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

    Liga MX
    Karen Díaz, árbitra mexicana fue suspendida tras el juego entre América y Toluca
    1 mins

    Karen Díaz, árbitra mexicana fue suspendida tras el juego entre América y Toluca

    Liga MX
    ¿Es correcta la sanción a la árbitro Karen Díaz tras el América-Toluca?
    2:05

    ¿Es correcta la sanción a la árbitro Karen Díaz tras el América-Toluca?

    Liga MX
    Fernando Guerrero pone dosis de culpa al arbitraje en el América vs. Toluca
    2 mins

    Fernando Guerrero pone dosis de culpa al arbitraje en el América vs. Toluca

    Liga MX
    Fernando Guerrero cuestiona el arbitraje del América vs. Toluca
    3:02

    Fernando Guerrero cuestiona el arbitraje del América vs. Toluca

    Liga MX
    Helinho y Turco Mohamed reciben sanciones tras bronca entre América y Toluca
    1 mins

    Helinho y Turco Mohamed reciben sanciones tras bronca entre América y Toluca

    Liga MX
    Henry Martín y Alejandro Zendejas fueron sancionados tras peleas en el América vs. Toluca
    1 mins

    Henry Martín y Alejandro Zendejas fueron sancionados tras peleas en el América vs. Toluca

    Liga MX
    Duro castigo para jugadores de América y Toluca tras pelea en el Banorte
    1:27

    Duro castigo para jugadores de América y Toluca tras pelea en el Banorte

    Liga MX
    La rivalidad de Antonio Mohamed con el América
    1 mins

    La rivalidad de Antonio Mohamed con el América

    Liga MX

    Eso sí, pese a los buenos números en apariencia tiene una seguidilla de cinco juegos sin ganar en el torneo y su más reciente victoria se dio hace más de un mes cuando se impusieron 3- 0 a San Luis en el Cuauhtémoc.

    Es buen momento para romper esa racha y de paso colocarse en una mejor posición con miras a la localía en la Fiesta Grande en los juegos de vuelta.

    Por su parte, Gallos llega al partido sin nada que ganar ni nada que perder. Tiene 16 puntos, son el lugar 13 y no tiene posibilidades de avanzar a la Liguilla.

    Su campaña no ha sido del todo mala ya que solo ha perdido cinco encuentros, los mismos que el América que es sexto, pero ha empatado siete juegos, el máximo en igualar del torneo junto con Xolos.

    En los enfrentamientos directos, en sus últimos cinco los celestes han ganado tres, Querétaro uno y han empatado en una oportunidad.

    Querétaro vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Cuándo es: El juego se celebrará el martes 21 de abril del 2026 en el Estadio La Corregidora.
    A qué hora: El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:pm CT y a las 6:00 pm PT.
    Dónde ver: El ecuentro lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Video Chivas y Cruz Azul se unen a Toluca y Tigres para la Concacaf Champions Cup 2027
    Relacionados:
    Liga MXQuerétaroCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Doménica Montero
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX