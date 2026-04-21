Liga MX Querétaro vs Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 La penúltima campeonato de la Liga MX arranca con este emocionante encuentro entre Gallos y La Máquina.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Querétaro y Cruz Azul juegan en la Jornada 16 del Clausura 2026 en el Estadio La Corregidora.

Lo harán con La Máquina ya clasificada a la Liguilla y en la búsqueda de mejorar su cuarto sitio y sus 29 puntos tras 15 fechas, además los de La Noria también están ya en la Concacaf Champions Cup 2027 con sus 64 unidades en la tabla general de la temporada.

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Eso sí, pese a los buenos números en apariencia tiene una seguidilla de cinco juegos sin ganar en el torneo y su más reciente victoria se dio hace más de un mes cuando se impusieron 3- 0 a San Luis en el Cuauhtémoc.

Es buen momento para romper esa racha y de paso colocarse en una mejor posición con miras a la localía en la Fiesta Grande en los juegos de vuelta.

Por su parte, Gallos llega al partido sin nada que ganar ni nada que perder. Tiene 16 puntos, son el lugar 13 y no tiene posibilidades de avanzar a la Liguilla.

Su campaña no ha sido del todo mala ya que solo ha perdido cinco encuentros, los mismos que el América que es sexto, pero ha empatado siete juegos, el máximo en igualar del torneo junto con Xolos.

En los enfrentamientos directos, en sus últimos cinco los celestes han ganado tres, Querétaro uno y han empatado en una oportunidad.

Querétaro vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Cuándo es: El juego se celebrará el martes 21 de abril del 2026 en el Estadio La Corregidora.

A qué hora: El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:pm CT y a las 6:00 pm PT.

Dónde ver: El ecuentro lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.