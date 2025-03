América es líder de la competición y el que más probabilidades tiene de amarrar un lugar en la denominada ‘fiesta grande’ del futbol mexicano; sin embargo, existe la posibilidad de que no clasifique este fin de semana y hasta pierda el liderato… o todo lo contrario.

Pueden clasificar hasta tres equipos, o bien; ninguno. La ecuación no es tan difícil para algunos, pues sólo necesitan ganar, para otros depende de una combinación de resultados. Incluso, Pumas tiene mucho que ver para ello .

¿QUIÉNES PUEDEN CLASIFICAR A LA FASE FINAL DE LA LIGA MX CLAUSURA 2025 EN LA JORNADA 13?

Se trata de una jornada con duelos de alta tensión: América recibe a Tigres, con quien pelea no sólo la posibilidad de amarrar un lugar en el Play-In , sino también el liderato. Chivas recibe a Cruz Azul, duelo de jerarquías y en el que ambos no quieren rezagarse de sus posibilidades de clasificar.

Si empata, necesita que Pumas, Querétaro, Mazatlán o Atlas no ganen (Mazatlán y Atlas se enfrentan entre sí). En caso de perder, necesita que Pumas no sume puntos este fin de semana y que Mazatlán, Atlas y Querétaro no ganen.