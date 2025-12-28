Liga MX Tricampeón de Liga MX se despide de la Primera División para jugar en el barrio Julio Furch sorprendió al decidir volver al equipo que lo vio nacer como futbolista tras una carrera exitosa.

El delantero argentino Julio Furch, quien ganó tres títulos de Liga MX, tomó una sorpresiva decisión al dejar la Primera División de su país para volver al club de su pueblo.

El apodado Emperador finalizó su contrato con Banfield en este mes de diciembre y, en lugar de buscar un nuevo reto en la máxima categoría, decidió regresar al barrio que lo vio crecer.

El Club Social y Deportivo Winifreda anunció a Julio Furch como su refuerzo estelar para disputar la temporada 2026 de la Liga Cultural de Futbol, la cual es una liga regional de la provincia de La Pampa que está afiliada a la AFA.

Con 36 años, Julio Furch vuelve al equipo que lo vio nacer, pues ahí empezó a jugar futbol cuando tenía 5 años y, tras un paso en el Deportivo Mac Allister, regresó a los 15 para ser el goleador del campeonato local.

El anuncio más esperado por los hinchas del Club Social y Deportivo Winifreda ya es una realidad: el delantero pampeano Julio César Furch volverá a vestir la camiseta del primer equipo en la temporada 2026...https://t.co/CZAMelqHgN — Club Social y Deportivo Winifreda (@CSDWinifreda) December 26, 2025

Sus grandes actuaciones en el Deportivo Winifreda lo llevaron a l Olimpo de Bahía Blanca, donde destacó antes de pasar a San Lorenzo, Arsenal de Sarandí y Belgrano.

A la Liga MX aterrizó en enero del 2015 con los Tiburones Rojos del Veracruz, con quien ganó una Copa MX antes de ser transferido a Santos Laguna donde fue campeón de Liga en el Clausura 2018.

Julio Furch fichó con el Atlas en enero del 2021 y en dos años y medio fue bicampeón de Liga MX y Campeón de Campeones al levantar el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Tras un paso exitoso en México, Furch firmó con el Santos de Brasil en 2023, con quien descendió meses después de su llegada, pero un año después tuvo su revancha y logró regresar a Primera División.